Det er kunngjøringen vi alle har ventet på: Gwent er tilbake i The Witcher 4

The Witcher 3: Wild Hunt er et langt spill, men mange av oss har forlenget spilletiden med det takket være Gwent. Det kortbaserte minispillet er effektivt og vanedannende enkelt, men det betydde at selv når vi egentlig skulle jakte på adoptivdatteren vår i spillet, kunne vi ikke la være å ta en runde til med NPC-en som hadde en overraskende ødelagt monsterkortstokk.

I et intervju med Easy Allies bekreftet Witcher 4-spillregissør Sebastian Kalemba og utøvende produsent Gosia Mitręga at de ikke ville forlate Gwent i fortiden. "Jeg tror ikke noen vil bli skuffet," sa Mitręga og avslørte at Gwent kom tilbake. "Det er en del av opplevelsen, absolutt. Vi elsker også Gwent," la Kalemba til.

Vi får vente og se om dette Gwent blir mer likt det enklere spillet fra The Witcher 3: Wild Hunt, eller om det får den økte kompleksiteten som ble lagt til i det frittstående spillet. Hva ville du foretrekke?