Det er Mario Karts feil at vi ikke får en ny F-Zero.

HQ

F-Zero er fortsatt en serie som fansen tigger og håper på hver gang Nintendo har en ny Direct stream, og det ender alltid med skuffelse. Og det ser ikke ut til at vi skal gjøre oss noen forhåpninger for fremtiden heller.

I et nylig intervju med VGC forklarer F-Zero-artisten Takaya Imamura at Mario Kart sin popularitet har skylden for dette. Her er hans svar på hvorfor Star Fox får mer kjærlighet enn F-Zero:

"Jeg tror det er fordi Mario Kart er Nintendos mest populære racingspill, og et nytt F-Zero ville koste en formue. Jeg har inntrykk av at [Nintendo-sjef Shigeru Miyamoto] er svært glad i Star Fox."

Heldigvis er ikke F-Zero helt glemt, for det finnes to F-Zero-baner i Mario Kart 8 Deluxe, og Captain Falcon er en viktig del av Smash Bros. -serien (ofte med en F-Zero-scene og samleobjekter i tillegg). Og det høres ut som om dette er alt F-Zero vi kommer til å få på en god stund, dessverre. Skyld på Mario!