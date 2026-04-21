Det er maskin mot maskin i den nyeste traileren for Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Som det ofte er tilfelle med Warhammer 40,000-lore, får hver nye fraksjon jeg ser for Warhammer 40,000: Dawn of War IV dem til å se ut som de kuleste gutta som finnes. Det er poenget, og utvikleren King Art Games har ikke skuffet med sin presentasjon av Omnissiahs robottjenere, Adeptus Mechanicus.

Disse karene er delvis mennesker, for det meste maskiner, og de er mennesker som virkelig elsker cyborg-livsstilen. De er ikke automater, som de fleste av Necron-enhetene vi ser i traileren nedenfor, men de har massevis av forsterkninger som hjelper dem i forskning og kamp. I traileren handler historien mindre om å utslette fienden, og mer om å vise hvordan Mechanicus elsker å utvikle sin egen kunnskap, koste hva det koste vil.

I tillegg til en skinnende ny filmtrailer, har vi også fått en titt på alle fraksjonsenhetene som vil være tilgjengelige for spillere ved lanseringen av Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Du kan kikke på disse selv i bildene nedenfor, eller på spillets offisielle nettside her. Så vidt vi kunne se, er det imidlertid ikke en måte å klikke på enhetsbildene for å få flere detaljer.