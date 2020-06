Det er mikrotransaksjoner i Crash Bandicoot 4 ifølge Microsoft Store

Du ser på Annonser

Nylig ble det endelig bekreftet at Activision sammen med utvikleren Toys for Bob nå vil bringe Crash Bandicoot tilbake via Crash Bandicoot 4: It's About Time, men det later til at én bestemt moderne strategi har klart å få plass i dette nye kapitlet - nemlig mikrotransaksjoner.

På Microsoft Store fremgår det nemlig at spillet koster "649,00+", og plusstegnet indikerer at spillet "tilbyr kjøp i app".

Hva dette dog ikke forteller oss er presis hva slags mikrotransaksjoner som befinner seg i spillet. Det er verdt å nevne at det visstnok skal være noe multiplayer i dette spillet, og kanskje dette har noe med en mulig dedikert multiplayer-del å gjøre.

Du kan se den seneste traileren nedenfor, som også viser noen små gameplay-glimt.