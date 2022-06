Det er mulig å stjele romskip i Starfield

HQ

Under Xbox & Bethesda Games Showcase avslørte Todd Howard at en ganske stor del av opplevelsen i Starfield er at du kan designe ditt eget romskip, og til og med besette det med karakterer du møter på reisa.

Men hvis du synes det høres litt kjedelig og langtekkelig ut, så kan du også bare stjele en annens romskip. I et intervju med GamingBolt forteller Pete Hines nemlig følgende:

"We don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, 'I wonder what happens if...' and then they try it."

"Oh yeah, I just ran in and stole a ship and shot all of the crew members and took off. Like... you can do that? You can do anything. I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game."

Hvilke konsekvenser man eventuelt får av dette, gjenstår å se.