Det er nå 1,8 milliarder aktive Apple-enheter

At det over tid har blitt produsert veldig, veldig mange Apple-enheter er det ingen tvil om. Men har du noen gang lurt på nøyaktig hvor mange enheter som brukes aktivt for øyeblikket?

I et nylig møte med sine investorer fortalte Apples administrerende direktør Tim Cook at det nå er totalt 1,8 milliarder aktive Apple-enheter. Techmediet The Verge skriver at det er snakk om en stigning på 115 millioner enheter sammenliknet med tallene fra samme tidspunkt i fjor.

Apple regner en enhet som aktiv hvis den har hatt kontakt med en Apple-tjeneste innenfor de siste 90 dagene. Størstedelen av det totale antallet aktive enheter er tilsynelatende iPhones, men MacBook, Apple TV og liknende produkter teller også med i statistikken.

Til sammenlikning er det ifølge Google over 3 milliarder aktive enheter med adgang til Google Play Store, mens Microsoft teller 1,4 milliarder aktive enheter med enten Windows 10 eller 11.