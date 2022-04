Det er nå over 2000 spill på Steam Deck som er "verifiserte" eller "spillbare"

HQ

Selve Steam Deck-maskinvaren er uhyre imponerende, det har vi allerede slått fast i anmeldelsen vår, men det potensielle problemet er kompatibilitet og hvordan utviklere sikrer at deres spill fungerer etter hensikten på den.

Men noe tyder på at denne utviklingen går fremover. Valve er fortsatt i gang med å gjennomgå hele Steam-biblioteket av spill for å sikre at alt fungerer som det skal, og de har i den forbindelse avslørt at det allerede nå er over 2000 spill som er enten "verifiserte" eller "spillbare".

"Deck Verified: 2000 og stadig økning

På bare én måned har vi nådd et stort mål, og 2000 spill er nå offisielt verifiserte eller spillbare på Deck. Det er spennende å se utvalget av spill som samfunnet spiller - nye eller gamle, store eller små, hver sjanger - det later til at spillere har det veldig gøy med Deck. Vi fortsetter gjennom spillkatalogen på Steam og kan ikke vente med å dele den neste store milepælen her. Vi lytter også nøye etter tilbakemelding fra kunder på dette området, ettersom vi har lyst til at Deck Verified skal fungere som ønsket. Vi har derfor lagt til en tilbakemeldingsfunksjon som lar kunder si ifra om de er enige eller uenige med vurderingen verifisert, for hvert spill som har den."

Dessuten gjør de fremskritt med Anti Cheat også, som for øyeblikket gjør at mange online multiplayer-spill ikke er tilgjengelige på Steam Deck overhodet.