Det er offisielt: Electronic Arts har nettopp blitt kjøpt opp av PIF, Silver Lake og Affinity Partners for 55 milliarder dollar

HQ

Ryktene om en mulig full privatisering av EA har svirret de siste ukene, og det ble til og med spekulert i at Netflix kunne være kjøperen bak avtalen, selv om det også ble hørt at Warner Bros. var på utkikk etter EA. Vi vet nå at det ikke er tilfelle.

Et styre av selskaper og selskaper dannet av PIF (som fornyer sin eierandel på 9,9% i selskapet), Silver Lake og Affinity Partners har nådd en avtale om å kjøpe 100% av EA, og betaler rundt $ 210 per aksje, noe som representerer en premie på 25%. I tillegg er transaksjonen gjennomført i kontanter, og EA har nå en børsverdi på rundt 55 milliarder euro, den største rene kontanttransaksjonen i historien.

"Våre kreative og lidenskapelige team i EA har levert ekstraordinære opplevelser til hundrevis av millioner av fans, skapt noen av verdens mest ikoniske IP-er og generert betydelige verdier for selskapet vårt. Dette øyeblikket er en stor anerkjennelse av deres bemerkelsesverdige arbeid", sier Andrew Wilson, president og CEO i Electronic Arts, "Fremover vil vi fortsette å flytte grensene for underholdning, sport og teknologi, og åpne opp for nye muligheter. Sammen med partnerne våre vil vi skape transformative opplevelser som vil inspirere kommende generasjoner. Jeg gleder meg mer enn noen gang over fremtiden vi bygger."

"PIF har en unik posisjon i den globale videospill- og e-sportsektoren, og skaper og støtter økosystemer som kobler sammen fans, utviklere og skapere av åndsverk", sier Turqi Alnowaiser, PIFs viseguvernør og leder for internasjonale investeringer. "PIF har vist et sterkt engasjement for disse sektorene, og dette partnerskapet vil bidra til å drive EAs langsiktige vekst og samtidig fremme innovasjon i bransjen på global skala."

Transaksjonen ble godkjent av EAs styre og forventes å bli gjennomført i første kvartal av regnskapsåret 2027, etter at de nødvendige myndighetsgodkjennelsene og EA-aksjonærenes godkjennelse er sikret. Etter at transaksjonen er gjennomført, vil EAs ordinære aksjer ikke lenger være notert på noe offentlig marked, og EA vil forlate NASDAQ.

"Electronic Arts er et ekstraordinært selskap med en ledergruppe i verdensklasse og en dristig visjon for fremtiden. Jeg beundrer deres evne til å skape ikoniske og varige opplevelser, og som en som vokste opp med deres videospill og nå spiller dem sammen med sine barn, er jeg spent på hva fremtiden vil bringe", sier Jared Kushner, administrerende direktør i Affinity Partners.

"Styret har nøye evaluert denne muligheten og konkludert med at den gir attraktiv verdi for aksjonærene og er til fordel for alle interessenter", sier Luis A. Ubiñas, Lead Independent Director i EAs styre. "Vi er glade for at denne transaksjonen vil generere umiddelbar og sikker kontantverdi for aksjonærene våre, samtidig som den styrker EAs evne til å fortsette å bygge samfunnene og opplevelsene som definerer fremtidens underholdning.

Privatiseringen av EA vil derfor fortsatt bli vurdert av konkurransemyndighetene, slik tilfellet også var med Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King.

Hvordan tror du privatiseringen av Electronic Arts vil påvirke utviklingen av selskapets nåværende og fremtidige prosjekter?