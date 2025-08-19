Det er offisielt: Helldivers II får Halo: ODST-samarbeid neste uke

HQ

Vi håpet, vi ba, og nå har utviklerne i Arrowhead bekreftet at et Halo: ODST-samarbeid kommer til Helldivers II den 26. august.

Fans oppdaget hint om Helldivers II med et ODST-samarbeid takket være nikk i den opprinnelige avsløringen for spillet på Xbox Series X / S. Det ser ut til at Xbox og Microsoft ikke har kastet bort tid på å bringe samarbeidet til liv, som vist i en teaser-video på Xboxs sosiale mediesider.

I videoen ser vi en ODST-soldat med en Helldivers-kappe slippe seg ned i en regnfull, øde by. Super Earth fortsetter å være i fare på grunn av onde, fremmede krefter, og kanskje disse andre drop troopers kan hjelpe Helldivers med å holde demokratiet i live.

Alt innholdet kommer til både PC, PlayStation 5 og Xbox Series neste tirsdag.