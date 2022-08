Det er opp til Tencent om det kommer flere System Shock-spill

HQ

Husker du System Shock 3? Ja, det spillet ble avslørt med Warren Spector i spissen for mange, mange år siden, og selv om det er gjort fremskritt med System Shock: Remake, er det nå opp til utgiveren Tencent om det i det hele tatt skal komme flere.

Overfor VGC forteller studioet bak System Shock: Remake, Nightdive, endelig noe konkret om System Shock 3, som angivelig fortsatt er under utvikling hos OtherSide. Nightdive-sjef Stephen Kick sier at avgjørelsen ligger hos Tencent om utviklingen skal gå videre:

"When we originally acquired the rights to the franchise, we licensed the rights for the third game to Warren and Paul [Neurath] at Otherside. They then subsequently sold their rights to Tencent. So Tencent currently has the rights to the third game, and we have the rights to do the remake of the first game and potentially a remake of the second game. That's pretty much where it stands right now."

Og det blir faktisk enda mer vagt enn som så. Kick vet ikke engang om Warren Spector fortsatt er involvert:

"I honestly don't know. I know Paul and Warren are still making games, but that's as much as I know right now."