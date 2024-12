Det er på tide at Crash Bandicoot 4: It's About Time ble lagt til Game Pass

HQ

Det ser ut til at Microsoft og Activision Blizzard har en liten overraskelse i vente for alle Game Pass brukere. Uten varsel har annonser for Crash Bandicoot 4: It's About Time på Game Pass dukket opp via Xbox Cloud Gaming, noe Reddit-brukere bemerket (med bildebevis).

Når du prøver å starte spillet, kommer du imidlertid bare til Crash Bandicoot N. Sane Trilogy -siden, noe som kan tyde på at siden ble lagt ut ved en feil, eller at det bare var en feil. Gitt at både N. Sane Trilogy og Spyro Reignited Trilogy er tilgjengelig for Game Pass, virker det logisk at Crash Bandicoot 4: It's About Time også vil bli utgitt for tjenesten, så vi vil tro at det rett og slett er noe som vil bli presentert og utgitt i desember.

Microsoft pleier å avduke sine Game Pass -tillegg tidlig hver måned, og siden det nå er 2. desember, er det på tide at Crash Bandicoot 4: It's About Time blir lagt til på Game Pass.