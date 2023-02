Det er satt en dato for filminge av Squid Game Season 2

HQ

Helt siden Squid Game kom på Netflix og tok hele verden med storm har vi ventet på å høre mer om planene for den andre sesongen, og også når den nye sesongen begynner å skyte.

Ilgan Sports (takk, CBR) har nemlig snakket med hovedrolleinnehaver Lee Jung-jae, og skuespilleren sier følgende:

"Squid Game 2 vil begynne å filme denne sommeren, og filmingen vil trolig vare i omtrent 10 måneder. Vi jobbet med Season 1 i omtrent 10 måneder også, men det var med forsinkelser forårsaket av COVID-19. Men siden Season 2 vil bli større i skala vil det sannsynligvis ta lengre tid å fullføre.

Så hvis dette er tilfellet kan vi sannsynligvis anta at showet vil gå inn i etterproduksjon for sin andre sesong rundt våren 2024, noe som betyr at sesongen sannsynligvis ikke kommer til Netflix før sent i 2024 eller tidlig i 2025.

Er du spent på å se Squid Game komme tilbake?