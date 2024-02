HQ

Skull and Bones Ubisofts nyeste spill, Pirates, kommer for fullt i dag etter noen dager med Early Access for de som eier premiumutgaven av spillet. I den anledning skal vi dykke ned i den første timen av Ubisofts flerspiller-piratactionspill i dagens GR Live for å se hvordan det utvikler seg.

Du kan bli med Rebeca på GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 17 for en times action, og du kan også se en trailer for Skull and Bones nedenfor for å få et glimt av hva som venter under selve strømmingen.