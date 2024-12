Det fantes en spillbar versjon av originalen Shenmue for PS2 og Xbox

Den 29. desember fylte Shenmue 25 år. Spillet skulle opprinnelig utgis til Sega Saturn, men siden det tidlig ble klart at det ville bli en flopp, bestemte Sega seg for å satse på Dreamcast i stedet.

Shenmue Dreamcast ble en milepæl på alle måter, og var lenge tidenes dyreste spillproduksjon med et ambisjonsnivå som lå langt forut for sin tid. Men heller ikke Dreamcast ble noen kommersiell suksess, og Sega forlot maskinvareverdenen og ble tredjepartsutvikler.

Deretter spredte de spillene sine til Gamecube, PlayStation 2 og Xbox i stedet med en rekke eksklusive spill. Shenmue -serien ble gjenopplivet for Xbox med en versjon av Shenmue 2 (der originalen kunne oppleves som en video-recap). Mange har i ettertid lurt på hvorfor de ikke satset på PlayStation 2 i stedet - og dette var tydeligvis noe de hadde i tankene.

I et intervju med Famitsu i anledning 25-årsjubileet forteller en av hovedprogrammererne av de to originale Shenmue -spillene, Takeshi Hirai, at originalen var på vei til både Playstation 2 og Xbox (oversatt med Bing) :

"Jeg har faktisk laget en PlayStation 2-versjon av "Chapter 1" en gang. Vi lagde også en Xbox-versjon, men bare "Shenmue II" ble utgitt i Nord-Amerika."

Grunnen til at det ikke ble utgitt, skyldes ikke eksklusivitetsavtaler eller lignende, men tilsynelatende rettighetsproblemer. En annen av hovedprogrammørene, Makoto Wada, forklarer :

"Jeg tror ikke det var et teknisk problem, men et rettighetsproblem. Du skjønner, du hadde avtaler med virkelige selskaper, som TIMEX-klokker og Coca-Cola-drikker. Den kontrakten gjaldt bare Dreamcast-versjonen av "Chapter 1", så jeg tror den ble lagt bort av grunner som at den ikke var tilgjengelig for versjonene til andre konsoller."

Senere i det samme intervjuet bekreftes det også at Shenmue var fullt spillbart på PlayStation 2, og at teamet måtte omprogrammere store deler på grunn av store maskinvareforskjeller.