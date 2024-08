Det finnes en måte å slå Joy-Cons helt av for å spare batteriet fra å dø

HQ

Hvis du har Joy-Cons liggende ubrukt hjemme, har du kanskje lagt merke til at de aldri ser ut til å være oppladet når du faktisk vil bruke dem. Det er fordi Joy-Cons ikke kan slås av, bare settes i standby-modus.

Det betyr at de hele tiden er i kontakt med konsollen din (eller i det minste prøver å være det), og de kan også aktiveres fra konsollen. Resultatet er at batteriet tappes, og Joy-Cons som blir liggende lenge vil derfor gå helt tomme for strøm - noe som er et skrekkscenario for batterier som ofte mister noe eller til og med all kapasitet, og som også kan bule ut og dermed fysisk ødelegge Joy-Con-en din.

Dette er selvfølgelig uheldig med en ny Nintendo-enhet rundt hjørnet. Bør alle Joy-Cons ødelegges om noen år når de har stått ubrukt siden du oppgraderte Nintendo-maskinvaren din? Ikke nødvendigvis. Joy-Cons kan nemlig slås av - men ikke uten ekstern programvare.

En Resetera-bruker foreslår nå Nintendo Switch Controller (Joy-Con) Shut Down-programmet (ganske selvforklarende tittel ) som kan brukes til dette formålet, og det er til og med en video som viser hvordan det fungerer, når de tilbakestilles til samme tilstand som da du kjøpte dem. Det er verdt å merke seg at dette bare fungerer med offisielle Joy-Con, og at alt annet tilbehør kan bli skadet ved å gjøre det.

Men hvis du ønsker å ta vare på Joy-Cons i fremtiden, er det likevel et godt tips å ha i bakhodet.