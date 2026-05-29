Det finnes ingen "magisk kule" for å stoppe juksemakere, sier Anybrain-medgrunnlegger

HQ

Hvis det er én ting som ødelegger alles fornøyelse i et flerspillerspill, så er det juksemakere. Wall hacking, aim hacking, lag switching, vi har alle beskyldt folk som bare er gode i et spill for en av disse tre, eller kanskje alle på en gang, men det finnes juksere der ute. Færre enn før, takket være systemer som Anybrain. Anybrain har fått mye skryt for å være et anti-juksesystem som bruker kunstig intelligens til å forhindre ikke bare juks, men også annen moroødeleggende atferd som smurfing.

På Madeira Games Summit møtte vi Serafim Pinto, medgrunnlegger og teknisk direktør i Anybrain, og han fortalte oss at det ikke finnes noen plutselig av-knapp for å stoppe juks helt og holdent. "Det finnes ingen magisk kule for å løse dette problemet", sa Pinto. "Juks har vært her i mer enn 20 år. Det er alltid en kamp, katt og mus. Vi prøver å hjelpe bransjen med å komme seg videre."

Pinto håper at Anybrain vil være en viktig brikke i arbeidet med å få bukt med juks, selv om han tror det er et problem som vil vedvare. Selskapet jobber med store spill, som Embark Studios' ARC Raiders, men det støtter også AA- og indieprosjekter. "Normalt tror selskaper at vi bare jobber med konkurransedyktige skytespill", sier Pinto. "Men det er langt flere problemer... Skripting og flaskebønder på mobilområdet." Anybrain kan hjelpe med alt dette, og selv om det ikke kan bli kvitt juks med et knips med fingrene, virker det som en smart måte å hjelpe flerspilleropplevelser med å unngå juksere i fremtiden.

Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for mer informasjon om Anybrain :