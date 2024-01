Det finnes ingen "perfekt spillestil" i Avowed

HQ

Selv om mange rollespill lar deg eksperimentere med ulike måter å spille på, er det ofte én eller to spillestiler som skiller seg ut som klare vinnere. Stealth archer i The Elder Scrolls V: Skyrim og Rivers of Blood i Elden Ring er bare to eksempler.

Ifølge spilldirektør Gabe Paramo ønsker Avowed å gjøre noe med dette. Han kaller det "combinatronics". Et merkelig ord, men han forklarer GamesRadar hva det betyr. "Det er å kunne ha en pistol i høyre hånd og et skjold i den andre hånden. Jeg blokkerer og jeg skyter. Det er valget og konsekvensen av ting som at jeg bruker en dolk som er rask og mer lydløs, og jeg bruker en pistol som er høylytt og har litt lengre ladetid."

Dette betyr ikke at du ikke vil møte utfordringer uansett hvilke alternativer du velger. Paramo sier at det er "fordeler og ulemper med alle valgene" og at det ikke finnes noe slikt som en "perfekt konstruksjon" i Avowed.

Hva synes du om denne designstrategien? Avowed lanseres til høsten på Xbox Series X/S og PC.