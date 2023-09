Det finnes kanskje ingen DLC for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ble utpekt som et potensielt årets spill allerede før det ble lansert. Siden lanseringen har fansen håpet på mer, selv etter å ha tilbrakt hundrevis av timer i Hyrule.

Dessverre ser det ikke ut til at Nintendo har noen planer om DLC. I et nytt Famitsu-intervju snakker produsent Eiji Aonuma og regissør Hidemaro Fujibayashi om spillets fremtid, og sier at ingenting er under planlegging.

"Det er ingen planer om å gi ut ekstra innhold for øyeblikket ... Jeg føler at jeg har gjort alt jeg kan for å skape spill i den verdenen", sa Aonuma. Produsenten sier imidlertid at det er en mulighet for at han vender tilbake til Hyrule. "Enten det blir en oppfølger eller et nytt verk, tror jeg det blir en helt ny måte å spille på, så jeg blir glad hvis dere kan se frem til det."

Så det blir kanskje ingen utvidelse eller DLC, men det ser ut til at vi kanskje ikke er ferdige med denne versjonen av Hyrule ennå.