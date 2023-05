Det første klippet av Indiana Jones and the Dial of Destiny har blitt avslørt

HQ

Det første klippet fra den kommende filmen Indiana Jones and the Dial of Destiny har blitt oppdaget på nettet. Den viser en biljakt i to tuk-tuker som kjøres av Indy og Phoebe Waller Bridges rollefigur som blir forfulgt av en bil med Mads Mikkelsen baki.

Det ser ut til å være et ganske standard actionklipp, selv om noen synes det er kontroversielt ettersom det ser ut til at Indy tar et baksete for å la Phoebe Waller Bridges karakter få mer av rampelyset. Tatt i betraktning nostalgien knyttet til Indiana Jones, har dette fått enkelte fans til å reagere negativt.

Sjekk ut klippet selv og fortell oss gjerne hva du synes. Indiana Jones and the Dial of Destiny har premiere på filmfestivalen i Cannes på fredag, men vi må vente litt lenger før vi får se den på kino.