Det «hemmelige» sommermøtet til lederne i Det kinesiske kommunistpartiet begynner

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Selv om Kina er en folkerepublikk og offisielt en kommunistisk enpartistat (i hvert fall politisk sett), er landet ikke immun mot sin egen interne «maktkamp» mellom ulike fraksjoner innenfor selve kommunistpartiet. Offisielt foregår diskusjonene om partiet selv og dets ledelse (og dermed ledelsen av hele landet) på partikongressene. Uoffisielt begynner imidlertid disse interne manøvrene under sommerretreatet til partiets ledende skikkelser, både tidligere og nåværende, i kystbyen Beidaihe, halvannen time med tog fra Beijing.

Selv om det ikke foreligger noen offisiell kunngjøring om at denne «hemmelige» kongressen har blitt avholdt år etter år siden de kollektive sommerarbeidsmøtene ble innstilt i 2003, tjener denne samlingen vanligvis til å samordne de ulike stemmene rundt standpunkter som skal fremmes på oktoberkongressen. I dagens klima, der den sentrale makten er enda mer konsentrert i hendene på Xi Jinping og hans innerste krets, er det mindre rom for ekte dialog og effektive forhandlinger – en situasjon som også rutinemessig har vekket mistanke om kuppforsøk.

«Retreatet [til de statlige feriestedene i Beidaihe] er ofte Kinas ‘galne sesong’», sa Ruby Osman, seniorpolitisk rådgiver ved Tony Blair Institute for Global Change, til Reuters. «Radiostillheten fra lederne gir næring til rykter om interne politiske stridigheter eller kuppforsøk fra elitens side.»

President Xi har også signalisert sin intensjon om å innføre enda strengere disiplin i partiets lederskap – som allerede er svekket av en antikorrupsjonskampanje som har pågått i flere år – i et forsøk på å holde den omfattende myndigheten som er gitt til kadrene innenfor strengt avgrensede rammer. Den 21. partikongressen skal avholdes i 2027, og det forventes at omorganiseringen og endringene i toppen vil være enda mer vidtrekkende innen den tid.