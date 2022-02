Det japanske strategirollespillet Relayer får demo denne uken

HQ

Utvikler Kadokawa Games og utgiver Clouded Leopard Entertainment har annonsert at de utgir en demo for deres kommende strategirollespill Relayer senere denne uken, 25. februar for å være nøyaktig.

Hvis du ikke var klar over det, er Relayer et "robot-SRPG satt til en alternativ sci-fi-virkelighet, der Starchildren - mennesker som har fått spesielle evner - tar for seg en utenomjordisk trussel". Flere detaljer om spillet finner du her.

Spillet lanseres på PlayStation 4 og PlayStation 5 den 24. mars, og demoen som slippes denne uken blir tilgjengelig på begge plattformene. Ifølge annonseringen vil demoen inneholde de første to kapitlene av hovedhistorien med ni brett, pluss tolv Battle Simulator-brett. All progresjon kan videreføres til det fulle spillet dersom du bestemmer deg for å kjøpe det. Det høyeste levelet du kan nå i demoen er 30 (i det fulle spillet er max-levelet 300).