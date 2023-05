Det kan ha oppstått en interessekonflikt i forbindelse med CMAs blokkering av Microsofts megafusjon.

HQ

Det har vært mange meninger og spørsmål knyttet til at Storbritannias Competition and Markets Authority blokkerte Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King. Nå har det blitt stilt spørsmålstegn ved blokkeringens partiskhet, ettersom Windows Centrals Jez Corden rapporterer at seniordirektøren for CMA, Colin Raftery, tidligere jobbet i advokatfirmaet Cleary Gottlieb, som har bånd til Sony.

Dette har ført til at noen har stilt spørsmål ved om det har foregått noe "baksnakking" i forbindelse med avtalen, og om CMA blokkerte oppkjøpet for å gjøre Sony en slags tjeneste. Haken er imidlertid at Raftery ikke har jobbet i advokatfirmaet på mange år, men spørsmålet om personlige relasjoner og hva man kan tjene på å blokkere oppkjøpet på denne måten er likevel fremtredende.

For å kaste ytterligere bensin på bålet har Raftery nylig holdt et innlegg på et arrangement der man diskuterte spørsmål knyttet til tiden etter Brexit, og der det også var en annen foredragsholder til stede som etter sigende representerer advokatfirmaet RBB, som representerer Sony og Google i kampen mot Microsofts gigantoppkjøp.

Tror du at det er noe fusk på gang?