Det kan se ut til at Diablo IV kommer i april

Blizzard har arrangert en rekke ulike typer betatester av Diablo IV de siste månedene, og det kommer enda flere på nyåret. Alt tyder derfor på at utviklingen gjør store fremskritt, og nå mener én nyhetsside å ha full kontroll på når det skal publiseres.

Mer spesifikt sier en ny rapport fra Windows Central at spillet kommer i april 2023 og at forhåndsbestillinger faktisk allerede går live fra neste måned. Morsomt nok faller det sammen med The Game Awards, og derfor kan vi nok godt forvente at spillet vil bli vist frem der:

"According to XboxEra and our sources, Blizzard is planning a sizeable marketing blitz for Diablo 4, starting at The Game Awards 2022 where the game's April launch window should be revealed. Additionally, preorders should open too during the show, including various digital editions and a premium physical collector's edition with various goodies for hardcore fans. If our information is correct, one of the preorder benefits will be access to Diablo 4's open beta in February 2023. "

