Det kommende RTX 4090 ser ut til å kreve 900 watt

Dette er sannelig ikke første gang rykter universelt indikerer at Nvidia har til hensikt å drastisk øke mengden kraft de tyngre grafikkortene trenger.

Neste generasjon har angivelig kodenavnet "Ada Lovelace", og skal inkludere toppmodellen RTX 4090, et kort som en ny rapport påpeker kan trenge så mye som 900 watt.

Kilden Kopite7kimi påpeker i blant annet Hardware Times at Nvidia tester et RTX 4090 med 48GB VRAM, som trenger 900 watt.

Dette betyr at kortet, som bruker en AD102-brikke, må ha en dobbel 16-pin forbindelse. Det skal imidlertid sies at kortet for tiden testes av Nvidia og at det ikke er helt sikkert at de vil lansere det.

Tilsynelatende vil det kommende RTX 4080 lanseres med "bare" 16 B VRAM, og kjøre på en annen chip, nemlig GA103.