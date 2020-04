Det kommende skrekkspillet Quantum Error kjører i 4K/60fps med Ray Tracing på PlayStation 5

Få spill er annonsert til PlayStation 5, vi vet blant annet om Godfall , men her har utviklerne vært ganske stille hva angår spillets tekniske detaljer, så vet vet ikke helt hva vi kan forvente oss av spillet på konsollen enda.

Men sånn er det ikke med TeamKill Medias nye skrekkskytespill Quantum Error, som nå er under utvikling til PlayStation 5, for utvikleren har ikke lagt skjul på hva de har kunnet implementere på den nye maskinvaren.

På Twitter forklarer TeamKill Media at de sikter på å oppnå 4K/60fps på PlayStation 5, og det er med Ray Tracing implementert. Faktisk sa de selvsikkert; "We are gonna do it all"

Du kan se spillets første trailer nedenfor.