Det kommer ikke til å bli noen film i Marvel Cinematic Universe mellom « Avengers: Doomsday og «Secret Wars

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I lang tid ble vi vant til å se minst tre filmer fra Marvel Cinematic Universe på kino hvert eneste år. Da Infinity Sagaen imidlertid gikk mot slutten, begynte Marvel å slite med å holde dette løftet, noe som førte til år med bare én MCU-film og andre år med flere. Poenget er at det ikke lenger var et fast antall å se frem til.

Dette gjelder fortsatt, siden vi i 2026 får to MCU-prosjekter (Spider-Man: Brand New Day og Avengers: Doomsday) og i 2027 bare én (Avengers: Secret Wars), alt før vi går tilbake til to i 2028 (Ghost Rider og Black Panther III). Siden de to Avengers-filmene fører til et gap på et helt år uten en MCU-film på kino, lurer du kanskje på om Marvel Studios har et ess i ermet for å fylle gapet.

Det har de ikke. Dette er bekreftet av Marvel Studios-sjef Kevin Feige (takk, Empire), som nevner at det er en del av produksjonsselskapets nye tankegang å fokusere på kvalitet fremfor kvantitet.

«Mye av dette er en strategi vi har snakket om en stund, nemlig å fokusere på kvalitet. Vi prøver alltid å fokusere på kvalitet, men når kvantiteten er så stor, blir man spredt for tynt. Vi ønsket ikke å bli spredt for tynt, og Avengers er så viktig som det går an å bli. Og «Secret Wars», spesielt for lesere som kjenner tegneseriene, er i seg selv en oppkjøring til fremtiden, til det som kommer videre. Så egentlig handlet det om å få på plass disse to filmene og legge grunnlaget for 2028, hvorav vi så langt har avslørt to: «Ghost Rider» og «Panther III.»»

Dette tyder på at Marvel planlegger et travlere år i 2028, da det ellers ville vært uvanlig for Feige å nevne «så langt». Imidlertid er ingenting bekreftet ennå, noe som betyr at det foreløpig kun er planlagt to kinofilmer for kalenderåret.

Tror du denne retningen er den riktige for Marvel Studios?