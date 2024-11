HQ

Trist nyhet for fans av Cyberpunk 2077 som håpet å utnytte kraften til PlayStation 5 Pro for å få en enda mer visuelt hardtslående opplevelse. Spillets offisielle X-kanal har nettopp kunngjort at det ikke er noen planer om en Pro-oppdatering på dette tidspunktet, noe som i all ærlighet ikke er spesielt overraskende siden de (antageligvis) har fullt fokus på det neste store Witcher-spillet.

<strong>Hadde du håpet på en Pro-oppdatering for Cyberpunk 2077?