Det koselige puslespillet Swan Song lanseres på PC og Switch i juni

Leter du etter noe mer avslappende og avslappet å spille? I så fall bør du definitivt følge med på de siste nyhetene fra utvikleren Business Goose.

Som en del av Galaxies Spring Showcase dukket indie-studioet opp for å presentere et nytt glimt av Swan Song, samtidig som de delte utgivelsesdatoen for prosjektet, og understreket at det vil komme på PC og Nintendo Switch 4. juni.

Swan Song er et koselig puslespill som foregår inne i en magisk spilledåse. Målet er å løse utfordringer for til slutt å plassere noter på en musikalsk skala, alt for til slutt å unnslippe esken ved å spille en komposisjon og aktivere plattformer som fører til en utgang. Det anses som et spill som handler om refleksjon og om å roe ned tempoet, og du kan se dette beroligende gameplayet i aksjon i den nye traileren nedenfor.