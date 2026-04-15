Det lå mye arbeid bak fisene i Tomodachi Life: Living the Dream

HQ

I morgen debuterer Tomodachi Life: Living the Dream, som lanseres på både Switch og Switch 2. Du har allerede kunnet lese hva vi synes om det i vår anmeldelse, som du finner på denne lenken.

Nintendo gir oss nå en herlig tåpelig, og litt barnslig, historie fra spillets utvikling på deres offisielle nettside, i en ny utgave av Ask the Developer. Regissør Ryutaro Takahashi forklarer at det var en ganske opphetet debatt innad i teamet om hvorvidt Mii-figuren din skulle kunne... slippe seg løs.

"Apropos små særegenheter, så var det en stor debatt i teamet om hvorvidt Mii burde kunne... ta en pust i bakken. (ler)"

Funksjonen kom med, men dette er ikke hvilke som helst. Teamet gikk virkelig all in for å få lyden helt riktig: "Vi var virkelig besatt av å få lyden helt riktig", sier lydregissør Toru Minegishi, selv om han innrømmer at noen av dem var "litt for realistiske for min smak".

Og det handler tydeligvis ikke bare om lyddesignet, for når en Mii kutter osten, må det også vises visuelt. Art director Daisuke Kageyama forklarer at det også krevde en del finpussing for å få den delen riktig:

"En stund så prompeeffekten ut som en eksplosjon som gikk av."

Kort sagt, spillets digitale metanutslipp er ikke noe å spøke med, for det har blitt lagt ned overraskende mye arbeid fra noen åpenbart talentfulle mennesker for å sikre at alt blir helt riktig.