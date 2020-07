Det later til at UFC 4 blir avslørt snart

Du ser på Annonser

Det er ikke så lenge siden det lakk ut at EA var i gang med UFC 4, og vi hadde egentlig regnet med at spillet offisielt ville bli avslørt under EA Play Live. Det skjedde som kjent ikke, men det ser dog unektelig ut til at avsløringen venter rett rundt hjørnet.

På UFCs Twitter har det blitt lagt ut et oppslag for begivenheten UFC 251, som finner sted den 11. juli. Og på det vedlagte bildet kan man se UFC 4-logoen nede i venstre hjørne hvor det også står "Official Reveal".