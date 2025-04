Det neste Frostpunk-spillet lanseres i 2027

HQ

Frostpunk-spillene er en blanding av historie, strategi og overlevelse, og er en annerledes form for bosetningsadministrasjon, der du må prøve å holde en by i live midt i en totalt frossen ødemark. Både Frostpunk og oppfølgeren har vist seg å være svært populære, og 11 bit Studios planlegger et nytt spill i en ikke så fjern fremtid.

Via selskapets kvartalsrapport avslørte 11 bit Studios at Frostpunk 2 akkurat nå er i ferd med å tjene penger, med håp om at fremtidige DLC-er kan imponere fansen ytterligere. Likevel er det planer for fremtiden for franchisen.

11 bits president Przemysław Marszał sa at det er planer om å "lansere så tidlig som i 2027" for den neste tittelen i Frostpunk-universet. Det er verdt å merke seg at han også nevner en større tittel i arbeid for 2029, så kanskje dette kommende spillet ikke er Frostpunk 3.

I stedet kan vi se på en spin-off som tar en titt på Frostpunk-verdenen gjennom en ny linse. Vi må vente og se, men vi har bare et par år å vente, etter utseendet på ting.

Frostpunk 2 Frostpunk er ute nå på PC, med en PS5- og Xbox Series X / S-utgivelse som kommer senere i år.