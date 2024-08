Det nye Battlefield er "et av de mest ambisiøse prosjektene" i EAs historie

HQ

Etter flere stinkere har EA mye arbeid å gjøre med det neste Battlefield-spillet, og fansen kommer ikke bare til å nøye seg med en annen run-of-the-mill skytespill. Heldigvis ser det ut til at EA endelig tar hensyn til samtalene om en tilbakevending til form for franchisen.

I en nylig inntjeningssamtale snakket administrerende direktør Andrew Wilson om viktigheten av det kommende Battlefield-spillet. "Dette er ikke bare en av våre topprioriteter, det er også et av de mest ambisiøse prosjektene i vår historie," sa han. "Vi har samlet det aller beste teamet sammen med ressursene og teknologien de trenger for å levere en episk Battlefield-opplevelse."

Ikke mye er kjent om det nye Battlefield i skrivende stund. Vi vet at det forhåpentligvis skal lanseres sent neste år, og at det vil ha en enspillerkampanje, men ellers er det ikke så mye annet å gå på.

