Det nye Tera-Raid-arrangementet i Pokémon Scarlet og Violet er dedikert til Armarouge og Ceruledge.

Etter forrige helg, da Pokémon Scarlet og Violet-spillere klarte å få tak i Greninja, tar nå en ny Tera-Raid-begivenhet over Game Freaks spill, selv om det denne gangen ikke handler om en Pokémon som ikke finnes organisk i Paldea.

Denne gangen vil arrangementet dreie seg om to av den nye niende generasjonen Pokémon, Armarouge og Ceruledge. Det stemmer, begge utviklet former for Charcadet, men med den særegenheten at det til nå bare var mulig å få tak i en av dem i hver versjon (uten å bytte, selvfølgelig). Armarouge var eksklusiv for Scarlet, mens Ceruledge var eksklusiv i Violet.

Begge vil vises i fire- og femstjerners Tera-Raids i begge versjoner av spillet, noe som gjør det til en flott sjanse til å få tak i Pokémon fra den andre versjonen av spillet. Husk at for å få dem inn i spillet må du få et element (en rustning) fra en NPC i Zapapico landsby, som vil gi deg Auspicious Armour (for å få Armarouge) eller Malicious Armour (for å utvikle Ceruledge), i bytte for ti stykker Bronzor eller ti stykker Sinistea. Når vi har rustningen, kan vi gi den til Pokémon, og den vil utvikle seg til neste nivå.

Det neste Tera-Raid-slaget (på Valentinsdagen) vil dreie seg om Tandemaus. Vi vil gi deg detaljene etter hvert som de blir kjent.

Takk, Serebii