Det prestisjetunge boksemagasinet The Ring offentliggjør de nominerte til Årets mannlige og kvinnelige bokser

The Ring Magazine, et av boksingens eldste magasiner (første gang utgitt i 1922), kårer hvert år de beste bokserne. På lørdag vil The Ring kunngjøre hvem de i år har kåret til årets beste bokser i 2024, mannlig og kvinnelig, samt andre interessante kategorier, inkludert beste KO.

På Instagram(nettsiden deres er for øyeblikket nede, "kommer snart") kunngjorde magasinet de nominerte. Det er seks kandidater for hver kategori :

Årets kvinnelige fighter:



Katie Taylor



Claressa Shields



Amanda Serrano



Mikaela Mayer



Seniesa Estrada



Gabriela Fundora



Årets mannlige fighter:



Oleksandr Usyk



Artur Beterbiev



Daniel Dubois



Jesse "Bam" Rodriguez



Junto Nakatani



Oscar Collazo



Årets kamp



Oleksandr Usyk SD12 Tyson Fury



Artur Beterbiev UD12 Dmitry Bivol



Vergil Ortiz Jr MD12 Serhii Bohachuk



Raymond Ford TKO12 Otabek Kholmatov



Fernando Martinez UD12 Kazuto Ioka



Fabio Wardley uavgjort mot Frazer Clarke



Årets knockout



Daniel Dubois KO5 Anthony Joshua



Gervonta Davis KO8 Frank Martin



Bruno Surace KO6 Jaime Munguia



Angelo Leo KO10 Luis Alberto Lopez



Lucas Bahdi KO6 Ashton Sylve



På sosiale medier som Instagram kan du sjekke resten av nominasjonene til The Ring Awards. Vinnerne vil bli kunngjort lørdag 11. januar.