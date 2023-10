Det realistiske utseendet til Senua's Saga: Hellblade II forklart

HQ

Det aller første spillet som noensinne ble vist for Xbox Series X, var Senua's Saga: Hellblade II, som ble avslørt sent i 2019 på The Game Awards sammen med selve konsollen. Og siden da har vi visst at dette ville bli et utrolig imponerende eventyr.

Det er ikke bare fordi det britiske studioet Ninja Theory er virkelig dyktige spillutviklere, men også fordi de virkelig har lagt seg i selen for å gjøre alt riktig. I en ny video forklarer de hvorfor Senua ser så realistisk ut i eventyret, som ikke bare handler om smart programmering, spillmotorer og lignende - men også om virkelig analogt arbeid.

Se videoen nedenfor for å få et bedre innblikk i den enorme innsatsen det faktisk er å lage et AAA-spill. Senua's Saga: Hellblade II lanseres neste år til PC og Xbox Series S/X, og vil være inkludert i Game Pass fra dag 1.