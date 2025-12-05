Det retrofuturistiske, pikselerte eventyret Replaced slippes i mars

HQ

Da Replaced ble annonsert i 2021, vakte det umiddelbart stor oppmerksomhet. Det er et cyberpunk-inspirert eventyr som også låner mye fra Blade Runner, komplett med en grafisk stil som minner om Square Enix' elskede HD 2D-konsept, men med retrofuturisme og dystopiske miljøer basert på 1980-tallets sci-fi-premisser.

Dessverre har utviklingen ikke gått på skinner, og da det ble annonsert på E3 i 2021 etter tre års utvikling, var Replaced planlagt utgitt i 2022. Men ... det skjedde ikke, og spillet ble utsatt til 2024/2025. For noen måneder siden var det på tide igjen, og Replaced ble bekreftet forsinket til 2026.

Men nå virker utvikleren Sad Cat Studios og utgiveren Thunderful Games litt mer selvsikre og har derfor endelig satt en fast utgivelsesdato. Det viser seg at spillet vil bli lansert 12. mars for både PC og Xbox. Det vil også bli inkludert i Game Pass, så du bør absolutt benytte anledningen til å prøve det ut.