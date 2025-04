Det seksuelt eksplisitte og voldelige spillet No Mercy trekkes fra salg på Steam i Storbritannia

Etter å ha blitt utfordret av Storbritannias teknologiminister, Peter Kyle, nylig (takk, LBC), har Valve bestemt seg for å ta affære og fjerne det motstridende videospillet No Mercy fra salg i Storbritannia på Steam.

Tittelen anses som svært seksuelt eksplisitt og inneholder temaer som incest, mannsdominans og grafisk innhold, og den har blitt brukt som et eksempel på mangelen på regulering på Valve Storefront. Etter å ha blitt satt søkelys på, har det amerikanske selskapet trukket spillet fra flere markeder på plattformen, inkludert Storbritannia, som lagt merke til av GamesIndustry.biz.

For de som lurer på hvordan et slikt motstridende spill klarte å komme i salg i utgangspunktet, krever Steam faktisk ikke PEGI eller lokale rangeringer for at et spill skal kunne selges på plattformen i et land. Dette betyr at selv om PEGI sannsynligvis ville ha hatt mye å si om spillet, kunne det selges på Steam uten problemer, og ble det inntil nylig.

I en samtale med LBC tidligere har Games Rating Authority bemerket: "I Storbritannia må fysiske spillutgivelser ha en PEGI-aldersgrense ved lov. Digitale spill er ikke lovpålagt å ha en aldersmerking, men de fleste ledende butikker bruker den pålitelige PEGI-aldersklassifiseringsprosessen for å gi forbrukerne tillit.

"Selv om spill på Steam kan søke om en PEGI-aldersklassifisering via klassifiseringsprosessen vår, er det ikke påkrevd av plattformen før utgivelsen av et spill.

"The Games Rating Authority har ikke klassifisert dette spillet, og har ikke vært i nærheten av å klassifisere det siden utgivelsen."

Valve har ikke kommentert beslutningen om å ta ned spillet i visse markeder.