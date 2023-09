Det ser ikke bra ut for Skull and Bones... igjen.

HQ

Skull and Bones kan ha hatt en av de verste utviklingssyklusene i spillhistorien. Flere forsinkelser, endringer i hva spillet handler om, blandet til dårlig mottakelse av betatestingen. Det er ikke mye å glede seg over, men Ubisoft kommer nok likevel til å lansere spillet en gang.

Ifølge Kotaku har spillet nå mistet sin tredje kreative leder. Elisabeth Pellen begynte å jobbe med piratspillet i 2018, men har nå forlatt Ubisofts studio i Singapore for å returnere til selskapets hovedkvarter i Paris.

"For fem år siden kom Elisabeth Pellen til Ubisoft Singapore med en misjon om å gi Skull and Bones en ny kreativ retning", sier Ubisoft i en uttalelse. "Hun lyktes, og Skull and Bones -teamet oppfyller nå hennes visjon om å levere en unik marine-action-RPG-opplevelse til spillerne våre."

Pellen forventes fortsatt å være i Singapore frem til slutten av året, noe som ikke bør være så langt unna når Skull and Bones faktisk lanseres. Dette betyr sannsynligvis ikke at spillet er dødsdømt, men det er heller ikke akkurat et godt tegn.