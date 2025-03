Det ser ut til at det kansellerte Twisted Metal-spillet skulle være en Battle Royale

HQ

Sony gikk gjennom en fase en stund med å kansellere spill og legge ned studioer, hvorav mye så ut til å være rettet mot videospilltitanen som forsøkte å rette opp skipet og korrigere kursen etter å ha bestemt seg for å forplikte seg til en live-service fremtid som siden har kommet tilbake og skadet dem. Et spill som ble kansellert var et Twisted Metal -prosjekt, og årsaken til kanselleringen er tydeligvis delvis på grunn av Sonys refokus.

Vi sier dette fordi MP1st har publisert en rapport som tilsynelatende avslører at Twisted Metal -spillet, som kommer fra utvikleren Firesprite, skulle være en kampkonge. Vi visste at det skulle være et flerspillerspill, men dette antyder at det også skulle se PlayStation jage BR-dragen, noe vi har sett mange utviklere gi opp eller gå videre fra i det siste.

Informasjonen som tyder på dette kommer fra en tidligere Firesprite-ansatt, en tidligere UI-programmerer som delte noen utdrag av spillet. På bildene ser vi at spillet ville ha benyttet seg av tredjepersons skytesystemer, rikelig med bilkamp, men også måter å gå ut av bilen og gå rundt til fots, og mål som til og med eksplisitt sier at spilleren må "være den siste som står". Det er også referanser til at man må tjene kreditter for å unngå å bli eliminert, helsestenger som ser ut til å vise lagkamerater og allierte man kan slå seg sammen med, og også notater som viser at spillet ble bygget på Unreal Engine 5, noe Firesprite fortsetter å bruke også i sitt neste spill.

Hvorvidt denne Twisted Metal -ideen ville ha blitt en suksess er uklart og irrelevant nå som spillet er kansellert, men tror du det noen gang hadde grunnlag og potensial til å bli noe spesielt?