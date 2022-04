Det ser ut til at en animert Destiny-serie er på vei

En av grunnene til at Sony kjøpte Bungie var for å bruke Destiny-varemerket til eksempelvis filmer og TV-serier. Og Bungie selv har lenge uttrykt interesse for å lage...

Selv om mange har vært litt skuffet over Bungies Destiny-serie, på tvers av både det første og andre kapitlet, så er det ingen tvil om at begge har vært vilt populære. Nå...

Destiny 2 avslører fremtidsplaner i august

Forrige sommer annonserte Bungie at de planla tre utvidelser til Destiny 2, men tidlig i år fikk vi beskjed om at The Witch Queen måtte utsettes til 2022 og at det blir...