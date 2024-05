Det ser ut til at en Doom-kunngjøring kan skje på Xbox Games Showcase

HQ

Det er så mange rykter og rapporter som går rundt akkurat nå når det gjelder den fremtidige strategien til Xbox og hva Xbox Games Showcase i juni kan levere, at det kan være et absolutt mareritt å fortelle hva som er og ikke er nøyaktig. Vi må bare stole på kildene selv, og det er det som gjør det siste ryktet, hvis du kan kalle det det, enda mer overbevisende.

Tom Warren fraThe Verge har publisert en fersk rapport som antyder at noe Doom -relatert vil bli kunngjort under Showcase i juni. De nøyaktige detaljene i dette Doom prosjektet er fortsatt uklare, ettersom Warren ganske enkelt sier, "Microsoft vil satse på noen nye spill kunngjøringer som løfter Doom rundt Xbox." Selv om dette neppe er en bekreftelse, er ordlyden mildt sagt merkelig og svært suggestiv.

Det skal sies at det har vært rapporter så langt tilbake som 2021 at id Software har vært på utkikk etter nye ansatte for å bygge noe i en "long-running iconic action FPS", som for denne utvikleren ganske mye henviser til enten Doom eller Quake. I tillegg til dette antyder det faktum at id egentlig ikke har levert noe massivt siden Doom Eternal tilbake i 2020 at et nytt prosjekt er på grunn av studioet.

Er du interessert i mer Doom?