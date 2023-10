Det ser ut til at Hotline Miami-spillene er på vei til PS5.

HQ

Hotline Miami og Hotline Miami 2: Wrong Number er utrolige, fartsfylte spill som kan være like straffende som de er givende når du endelig finner ut hvordan du skal klare en bane. Nå ser det ut til at de er på vei til PS5.

Gematsu har oppdaget at det har dukket opp trofélister på nettet for en PS5-versjon av både det første og det andre spillet. Det kan være at de kommer separat, men vi antar at de kommer til PS5 i Hotline Miami Collection, som ble lansert til Nintendo Switch og Xbox One de siste årene.

Uansett, for alle som ennå ikke har sjekket ut disse indie-sensasjonene, hvis de kommer til PS5, kan dette være den perfekte sjansen til å gjøre det. Vi anmeldte begge spillene da de ble utgitt, så hvis du ønsker å få litt innsikt før du kjøper, kan du lese dem her og her.