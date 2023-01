Det ser ut til at mer M3GAN er på vei

Det er bare noen få dager siden sci-fi-skrekkfilmen M3GAN hadde premiere på kino i USA (den kommer på norske kinoer senere denne uken) og introduserte oss for en morderisk robotdukke som ser ut til å skremme vettet av alle. Filmen hadde en ganske imponerende innenlandsk åpningshelg, selv om den ikke klarte å slå titanen Avatar: The Way of Water. Takket være gode seertal, viral oppmerksomhet og stor suksess planlegger Hollywood nå oppfølgeren.

Som Deadline rapporterer er det planer for en oppfølger og til og med en enda voldeligere utgave av den aktuelle versjonen. Det er ingen tidsramme knyttet til noen av disse ideene ennå, og det er sannsynlig at vi ikke vil høre mer før filmen forlater kinoene - men uansett, er mer M3GAN noe som interesserer deg?

Sjekk ut traileren nedenfor.