Det ser ut til at Retro outsourcer deler av Metroid Prime 4-utviklingen

Metroid Prime 4 ble avslørt for noen år siden, men utviklingen ble gjenstartet med Retro Studios i spissen for et år siden. Siden da har vi ikke hørt noenting om spillet, utover at det ser ut til at utviklingen langsomt skrider frem. Noe tyder dog på at ambisjonsnivået er litt høyere enn først antatt.

YouTube-brukeren Doctre81 har spottet en stillingsutlysning nylig, som viser at Retro Studios er i gang med å outsource deler av utviklingen. Mer spesifikt er det snakk om "enviromental work", altså utarbeidelsen av spillets omgivelser. Dette har siden blitt bekreftet via LinkedIn.

Det vites ikke hvor omfattende arbeidet er, men outsourcing av små arbeidsoppgaver er ikke helt unormalt. Det er dog ikke alltid man ser det under utviklingen av store førstepartstitler.