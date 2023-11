Det ser ut til at Rockstar legger ned sin Social Club.

HQ

Det ser ut til at Rockstar Games ønsker å legge ned Social Club for å gi plass til en ny plattform. På Rockstar Games' nettsted er de fleste omtalene av Social Club borte, noe som får mange til å tro at studioet er i ferd med å legge ned plattformen.

Dette ble først oppdaget av brukeren videotechuk_ på Twitter/X. Selv om dette kan høres ut som slutten på en epoke, er det sannsynlig at Social Club får et nytt navn i stedet for å forsvinne helt. Ettersom Rockstars Social Club tilbød mye interaktivitet for brukerne, spesielt for dem som spiller Rockstar Games på PC, er det sannsynlig at den bare vil gjennomgå noen endringer, snarere enn å forsvinne for godt.

Med den kommende Grand Theft Auto VI-kunngjøringen er det mulig at vi får se flere endringer hos Rockstar Games, blant annet når det gjelder hvordan de håndterer det sosiale aspektet i spillene sine.

