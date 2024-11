Det ser ut til at Spyro the Dragon kommer til Game Pass

HQ

Da Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard ble fullført, stilte mange spørsmålet om når vi ville se selskapets eiendommer inkludert på Game Pass. Vi har sett Call of Duty bli inkludert i flere tilfeller, i tillegg til forskjellige Blizzard -egenskaper også, men til tross for at det er spill som virker ideelle for Game Pass, er det fortsatt spørsmålstegn rundt mange av Activisions største plattformspill. Som Spyro the Dragon.

Heldigvis ser det ut til at vi snart vil få et svar knyttet til den lilla dragen. Game Pass og Spyro the Dragon X-kontoene har begynt å erte at Spyro vil bli omtalt på Game Pass om kort tid, selv om det store spørsmålet dreier seg om hvor mye av Spyros historie og bakkatalog som vil bli inkludert, eller om det bare vil dreie seg om Reignited Trilogy.

Vi får nok et svar i løpet av de nærmeste dagene.