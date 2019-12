Det ser ut til at Star Wars Jedi: Fallen Order 2 er under utvikling

Star Wars Jedi: Fallen Order har blitt en massiv hit, og har toppet diverse salgslister rundt omkring i verden siden lanseringen i november. EA har også store forventninger til spillets prestasjon på markedet, men det ser ut til at det er godt på vei. Respawn har enda ikke villet bekrefte at en etterfølger er under utvikling, men det ser nå ut til å være tilfellet likevel.

Nylig har Respawn utlyst en rekke nye stillinger, som stort sett bekrefter at en etterfølger er underveis. De leter blant annet etter en Senior Software Engineer, som de beskriver således:

"We're picturing someone who is passionate about the Star Wars universe and is invigorated by the idea of coding third-person action/adventure games,"

Det kunne ikke vært tydeligere. Hva ønsker du å se fra en etterfølger til Fallen Order?