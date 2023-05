Det ser ut til at Taika Waititi skal regissere filmen "Tower of Terror".

HQ

Til tross for at Disney og Scarlett Johansson kom i litt av en konflikt for et par år siden, på grunn av at Johansson ønsket å bli bedre kompensert for sitt arbeid i Marvel Cinematic Universe, ser det ikke ut til å være mye ondt blod igjen mellom de to partene.

Fordi den tidligere annonserte Tower of Terror filmen, basert på den berømte DisneyWorld-turen, er fortsatt i produksjon med Johansson ved roret, og tilknyttet som produsent via hennes selskap, These Pictures. Og i ånden av dette, under et nylig intervju med Variety, snakket Johansson litt videre om dette prosjektet og hvem som nå angivelig er knyttet til å regissere det.

Det sies at Taika Waititi skal regissere filmen, noe som ville være ganske overraskende siden filmskaperen har en ganske fullpakket timeplan som den er, med Waititi som sies å bli tappet for å håndtere en film uten tittel Star Wars, en tilpasning av Time Bandits for Apple TV +, og til og med en annen versjon av Charlie and the Chocolate Factory for Netflix. Hvordan og når Tower of Terror vil passe inn i dette er fortsatt uklart.