Det ser ut til at The Harder They Fall får en oppfølgerfilm.

Selv om Netflix ikke har kommet med noen offisiell kunngjøring om en oppfølger til westernfilmen The Harder They Fall, ser det ut til at en oppfølger er på vei, i hvert fall hvis man skal tro regissøren av originalen.

I et svar til en fan på X som ba om en oppfølger, svarte regissør Jeymes Samuel, som også går under kunstnernavnet The Bullitts, ganske enkelt: "... Det er det."

Det er ikke nevnt noe mer om hva denne andre filmen kan være, noe som betyr at det er uklart om det blir en direkte oppfølger eller en ny frittstående historie. På samme måte har Netflix ennå ikke kommet med noen offisiell kunngjøring, noe som gir grunn til å spørre seg om filmen vil ende opp på strømmeplattformen.

