Morgendagens Pokémon Presents blir tydeligvis ganske lang

HQ

Vanligvis sier lengden på en Pokémon Presents -sending alt om hva vi kan forvente oss av den. Tidligere i år, i tråd med Pokémon Day, hadde vi et kortere show fylt med ... vel, ting som noen synes er interessante, men for det meste mindre og mindre spennende informasjon og kunngjøringer. Det kommende showet som skjer i morgen, 22. juli, vil være annerledes.

Vi sier dette fordi den koreanske YouTube-kanalen for The Pokémon Company har lagt ut en plassholder for showet som avslørte at det vil vare i 24 minutter. Det er faktisk veldig lenge for en Pokémon Presents, den fjerde lengste i nyere tid bak bare august 2023 whopper, august 2021 titan, og februar 2023 beist også.

Det er spesielt interessant på grunn av det faktum at vi allerede har sett massevis av Pokémon Legends: Z-A. Ja, vi forventer at spillet blir omtalt, men ettersom det allerede er en rekke trailere og lange spillsegmenter, vil vel ikke TPC bare tilby mest mer spill for tittelen som lanseres i oktober?

Det er ingen bekreftelse på at vi får mer, og Pokémon Presents viser kan være skuffende mye av tiden, og er proppfull av oppdateringer for mobilspill for det første, men kanskje vi bør ta dette som et tegn på at noe spennende kommer, kanskje remakes av Gen 5, Pokémon Black/White?